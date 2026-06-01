Gli italiani non sono riusciti a piazzarsi tra i primi dieci nella classifica generale del Giro d’Italia 2026, segnando il peggior risultato di sempre. Nessun ciclista nazionale è riuscito a entrare nella top ten, evidenziando una battuta d’arresto rispetto alle passate edizioni. La gara si è conclusa con risultati deludenti per gli atleti italiani, che non sono riusciti a competere ai vertici della classifica generale. La posizione complessiva del team italiano ha rispecchiato questa difficoltà.

Roma, 1 giugno 2026 - I sentori di un'annata storica, purtroppo nell'accezione negativa, c'erano già tutti quando al foglio firma di Nesebar si erano presentati appena 41 italiani, ritoccando così il precedente primato negativo del 2024, quando i corridori di casa erano stati 43: il resto lo ha detto come sempre la strada, che per la classifica generale finale del Giro d'Italia 2026 ha scritto per i colori azzurri il peggior risultato di sempre. https:www.quotidiano.netvideosportgiro-ditalia-roma-la-partenza-dellultima-tappa-dolur7d6 I record negativi per l'Italia al Giro d'Italia 2026. Mai infatti, nelle precedenti 108 edizioni della Corsa Rosa, un italiano non si era piazzato nella top 7 della graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, per gli italiani il peggior risultato di sempre in classifica generale

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