Lirica tra gli ulivi | parte a Fossacesia la stagione LiveOlive 2026

Notizia in breve

La stagione LiveOlive 2026 è iniziata al Teatro degli Ulivi di Fossacesia con spettacoli di lirica. Sono previste rappresentazioni di opere classiche e moderne, con cantanti e orchestre coinvolti. L’evento trasforma un oliveto in un polo culturale regionale, attirando pubblico e artisti. La rassegna si svolge durante l’estate, con date ancora da definire. La programmazione include diverse produzioni liriche, ma i dettagli specifici sugli spettacoli non sono stati comunicati.