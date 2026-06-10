Lirica tra gli ulivi | parte a Fossacesia la stagione LiveOlive 2026
La stagione LiveOlive 2026 è iniziata al Teatro degli Ulivi di Fossacesia con spettacoli di lirica. Sono previste rappresentazioni di opere classiche e moderne, con cantanti e orchestre coinvolti. L’evento trasforma un oliveto in un polo culturale regionale, attirando pubblico e artisti. La rassegna si svolge durante l’estate, con date ancora da definire. La programmazione include diverse produzioni liriche, ma i dettagli specifici sugli spettacoli non sono stati comunicati.
? Domande chiave? In Breve Il Teatro degli Ulivi apre la stagione LiveOlive 2026 tra musica, natura e tradizioni locali. Il baritono Emilio Marcucci presenta la rassegna LiveOlive 2026 presso il Teatro degli Ulivi di Fossacesia, proponendo un programma che unisce l’opera lirica al Fossacesia Fun Festival. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Il Teatro degli Ulivi con il patrocinio del Comune, punta a fondere l’arte con la vocazione agricola della Costa dei Trabocchi. Gli appuntamenti inizieranno sabato 13 giugno con la prima dell’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, con spettacoli previsti anche domenica 14, sabato 20 e domenica 21 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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