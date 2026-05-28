Teatro Goldoni stagione 2026 2027 | gli spettacoli in cartellone tra lirica sinfonica prosa ed eventi

La stagione 2026-27 del Teatro Goldoni prevede oltre cinquanta spettacoli tra lirica, prosa, musica sinfonica ed eventi vari. Il cartellone comprende rappresentazioni di vario genere distribuite su più serate. La programmazione si concentra su diverse forme artistiche, offrendo un ampio ventaglio di proposte per il pubblico. La stagione si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo numerosi artisti e compagnie.

Oltre cinquanta serate tra lirica, prosa, musica sinfonica ed eventi: è questo il ricco programma della nuova stagione teatrale 2026-27 del Teatro Goldoni. A delinearne genesi e sviluppo, il direttore amministrativo Massimiliano Mautone che ha evidenziato subito l’importanza di avere in questo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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