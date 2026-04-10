Il Teatro Verdi di Salerno annuncia l’apertura della stagione lirica 2026 con l’allestimento di “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi. La rappresentazione darà il via a un programma che comprende diverse opere e balletto, confermando l’impegno del teatro nel mantenere viva la tradizione operistica. La stagione si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo artisti qualificati e offrendo spettacoli incentrati sulla grande musica e il balletto classico.

Sarà il celebre “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi ad inaugurare la Stagione Lirica e di Balletto 2026 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, segnando l’inizio di un nuovo percorso artistico all’insegna della grande tradizione operistica. La presentazione ufficiale dell’opera si terrà martedì 14 aprile alle ore 10:30, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso il teatro cittadino. La conferenza stampa di presentazione. All’incontro prenderanno parte il Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, il Segretario Artistico Antonio Marzullo, il regista Pier Francesco Maestrini e il Direttore d’Orchestra Leonardo Sini. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Teatro Verdi di Salerno, la stagione lirica 2026 si apre con “Il Trovatore”

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