Il fratello di Liliana Resinovich critica il rinvio della perizia, affermando che si aspettano che le prove si deteriorino con il tempo. Secondo lui, i ritardi potrebbero compromettere le indagini, lasciando passare troppo tempo senza analisi approfondite. La causa del rinvio non è stata specificata, ma la sua preoccupazione riguarda la possibilità che le evidenze possano perdere validità o integrità. La situazione ha suscitato una reazione di frustrazione.

Nuovo slittamento nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich. La perizia sui sacchi neri che avvolgevano il corpo della vittima è stata prorogata all’8 ottobre, “salvo imprevisti”. Delusione per i legali e rabbia del fratello Sergio che parla di “selezione naturale”. Teme di non essere vivo quando emergerà la verità. Frustrazione anche per il marito, e unico indagato, Sebastiano Visintin sui tempi troppo lunghi della giustizia. Nuovo rinvio C’è stato un altro rinvio per il caso Resinovich, una proroga per la perizia rimandata all’8 ottobre, dicono “salvo imprevisti”. Si tratta di accertamenti dattiloscopici sui sacchi neri che hanno avvolto il corpo della vittima. Dopo tutto questo tempo c’è il rischio che di impronte o altri elementi non ce ne siano più. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liliana Resinovich, rabbia del fratello Sergio per il rinvio della perizia: "Aspettano la selezione naturale"

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