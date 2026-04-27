Sergio Resinovich ha commentato pubblicamente, accusando Sebastiano Visintin di non aver fatto abbastanza per trovare Liliana Resinovich. Visintin ha risposto affermando che il rapporto con Sergio Resinovich non è mai stato semplice. La vicenda riguarda le ricerche della donna scomparsa e le dichiarazioni delle parti coinvolte. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni legate alla gestione del caso.

Sebastiano Visintin “non ha mai fatto niente, proprio niente per cercare la sua amata moglie”, ha detto a più riprese Sergio Resinovich per argomentare i suoi sospetti nei confronti del cognato per la morte di Liliana Resinovich. Nel suo ultimo intervento a Storie Italiane l’indagato riferisce di provare “rispetto per il suo dolore”, ma aggiunge che Sergio “sa poche cose” della loro relazione e che tra lui e i familiari “non c’è mai stato un rapporto tenero“. I rapporti tra Sebastiano Visintin e la famiglia della moglie I sospetti di Sergio Resinovich Gli accertamenti sui cordini I rapporti tra Sebastiano Visintin e la famiglia della moglie Il tenore dei rapporti che intercorrono tra Sebastiano Visintin e la famiglia della moglie Liliana Resinovich è ormai noto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin risponde all'attacco del fratello Sergio: "Rapporto mai tenero"

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul giallo dei sacchi neri - Ore 14 Sera 27/11/2025

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