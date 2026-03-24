È una di quelle storie che restano lì, sospese, e continuano a far parlare: il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita poche settimane dopo, in circostanze mai del tutto chiarite. Dopo anni di domande, perizie e dolore, arriva finalmente una notizia concreta: un passaggio molto atteso, soprattutto dalla famiglia. E il fratello Sergio Resinovich lo racconta con parole che colpiscono per semplicità e intensità. Liliana Resinovich: il ritorno della salma a Trieste. La salma di Liliana Resinovich tornerà finalmente a Trieste, la città in cui viveva e dove era stata inizialmente sepolta. Liliana era scomparsa il 14 dicembre 2021 e il suo corpo era stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, la salma torna a Trieste: le parole commosse del fratello Sergio

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LA DECISIONE | La Procura di Trieste ha dato il nulla osta alla sepoltura dei resti di Liliana Resinovich, attualmente conservati nell’obitorio dell’Università di Milano. Allo stesso modo, però, è stato rinnovato il divieto alla cremazione. facebook

Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com