Bastoni Barcellona la doppia mossa di Deco | tratta con Martin ma… L’indiscrezione dalla Spagna

Il Barcellona sta portando avanti diverse trattative per rinforzare il reparto difensivo, con un particolare focus su Alessandro Bastoni dell’Inter. Secondo fonti dalla Spagna, il club catalano ha avviato contatti con il difensore, ma avrebbe anche aperto a soluzioni alternative. Nel frattempo, si parla di una doppia strategia messa in atto dal responsabile degli acquisti, che include anche un'altra trattativa con un calciatore di nazionalità argentina.