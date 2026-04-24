Bastoni Barcellona la doppia mossa di Deco | tratta con Martin ma… L’indiscrezione dalla Spagna
Il Barcellona sta portando avanti diverse trattative per rinforzare il reparto difensivo, con un particolare focus su Alessandro Bastoni dell’Inter. Secondo fonti dalla Spagna, il club catalano ha avviato contatti con il difensore, ma avrebbe anche aperto a soluzioni alternative. Nel frattempo, si parla di una doppia strategia messa in atto dal responsabile degli acquisti, che include anche un'altra trattativa con un calciatore di nazionalità argentina.
Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall’infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto Napoli Cremonese, Conte in allarme: un big a rischio forfait! Preallertato il suo sostituto Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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