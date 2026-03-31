Il governo ha annunciato che informerà le Camere il 9 aprile sulla sua attività, mentre si discute anche del blocco degli Stati Uniti a Sigonella. La comunicazione in aula riguarda le decisioni prese in materia di sicurezza e cooperazione internazionale. La questione coinvolge le autorità italiane e statunitensi, senza che siano stati ancora forniti dettagli specifici sulle motivazioni o le conseguenze di tali decisioni.

AGI - L'annuncio della volontà di informare le Camere, il 9 aprile, sull'azione di governo. E la spiegazione in merito allo stop all'atterraggio di un bombardiere Usa a Sigonella: "L'Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere". È una doppia mossa 'post-referendum' quella della premier Giorgia Meloni. A far rumore è la decisione dell'esecutivo di negare qualche giorno fa la base militare agli Stati Uniti. Una scelta che viene condivisa dall'opposizione che chiede, però, alla presidente del Consiglio di riferire in Aula pure su questo dossier. Una scelta che, secondo... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lo stop agli Usa su Sigonella e l'informativa in Aula, la doppia mossa di Giorgia Meloni

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