Nuovi raid israeliani nel sud del Libano hanno provocato tre morti e costretto migliaia di persone ad abbandonare le case. Le operazioni sono state condotte in diverse zone del sud, senza indicazioni di fermarsi, nonostante il cessate il fuoco annunciato dagli Stati Uniti. Le forze israeliane hanno bombardato aree residenziali e infrastrutture, causando danni e spostamenti di popolazione. Non sono state fornite informazioni su eventuali risposte o reazioni ufficiali da parte delle autorità libanesi.

Come può il cessate il fuoco di Washington non fermare i raid?. Quali zone del sud Libano sono state colpite dai nuovi attacchi?. Perché oltre un milione di persone stanno fuggendo dalle proprie case?. Cosa sta colpendo le infrastrutture strategiche nel distretto di Tiro?.? In Breve Oltre un milione di sfollati totali registrati nel Paese a causa delle ostilità.. Dal 2 marzo oltre 3.666 morti e 11.321 feriti sul territorio libanese.. Ordini di evacuazione immediata per Ghessanieh, Houmin el Fawka e Insariat.. Hezbollah ha lanciato razzi e missili di precisione contro truppe israeliane.. Almeno tre morti in Libano dopo i nuovi raid aerei israeliani nel sud del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Libano, nuovi raid israeliani nel sud: 3 morti e migliaia di sfollati

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Libano, raid israeliani nel Sud. Popolazione alla fame

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