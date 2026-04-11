Nel sud del Libano, i raid israeliani hanno provocato la morte di 18 persone. Nel pomeriggio, otto di queste sono state uccise durante attacchi in una città della regione di Sidone. La situazione si è aggravata con l’aumento delle vittime a causa delle operazioni militari in corso. La regione è stata teatro di scontri e bombardamenti nelle ultime ore.

Sale a 18 il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Otto persone sono rimaste uccise nel pomeriggio in attacchi condotti in una città della regione di Sidone. I feriti sono almeno nove, cinque delle quali gravi, ha dichiarato il ministero della Salute. Questa mattina si erano registrati 10 morti, tra cui tre operatori dei servizi di emergenza, negli attacchi israeliani condotti nella regione di Nabatieh. Ieri la presidenza libanese aveva annunciato un incontro martedì a Washington tra rappresentanti libanesi, israeliani e americani "per discutere l'istituzione di una tregua e la data di inizio dei negoziati". Sale inoltre a 2.020 il bilancio dei morti degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo scorso, dall'inizio della guerra tra Hezbollah, gruppo filo-iraniano, e Israele.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sale a 18 morti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano

Leggi anche: Iran: Teheran, sale a 108 bilancio morti in raid su scuola nel sud

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.