Nel sud del Libano, sei persone sono rimaste uccise in seguito a raid condotti dall'aviazione israeliana in diverse località, tra cui Wadi al-Hujair, Touline, Srifa e Yater. Questi attacchi hanno violato il cessate il fuoco stabilito il 17 aprile tra Israele e Hezbollah, portando a un incremento delle tensioni nella regione. Le operazioni militari sono state segnalate come parte di una serie di escalation recenti.

? Cosa sapere Sei libanesi morti in raid israeliani a Wadi al-Hujair, Touline, Srifa e Yater.. L'attacco viola il cessate il fuoco del 17 aprile tra Israele e Hezbollah.. Sei cittadini libanesi hanno perso la vita ieri a causa di incursioni aeree israeliane nel sud del Paese, nonostante il fragile accordo di cessate il fuoco che regola il conflitto tra Israele e Hezbollah da oltre sei settimane. Secondo le comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute libanese, gli attacchi avvenuti nelle zone meridionali hanno causato anche due feriti. Il bilancio dettagliato dei decessi riportato dalle autorità sanitarie locali indica che due persone sono morte a Wadi al-Hujair, altre due nell’area di Touline, mentre una vittima è stata registrata rispettivamente a Srifa e a Yater.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, tregua violata: 6 morti nei nuovi raid israeliani al sud

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