Un attacco a Tiro in Libano ha provocato 29 morti. Israele continua la sua operazione militare nella regione. I dettagli sull'evento sono stati forniti da fonti locali e ufficiali. Al momento non sono stati comunicati ulteriori informazioni sulle circostanze dell’attacco o sulle eventuali vittime tra i civili. La situazione rimane tesa con continui scambi di colpi tra le parti coinvolte.

Israele non ferma la sua offensiva in Libano. Sono 29 i morti dopo un attacco a Tiro. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, Israele non si ferma. Tiro sotto attacco, 29 morti

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