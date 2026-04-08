Nel contesto di un conflitto che coinvolge Israele e gruppi armati, Beirut ha subito un'intensa serie di attacchi, con circa 300 persone tra morti e feriti. Nonostante la presenza di un cessate il fuoco tra alcune nazioni coinvolte, i raid israeliani continuano a colpire, mentre il Libano rimane fuori dall'accordo di tregua. La situazione nel paese si mantiene tesa e instabile, senza segnali di una rapida risoluzione.

Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. Sebbene la tregua di due settimane, mediata con il contributo decisivo di Islamabad, dovrebbe teoricamente includere anche il "Paese dei Cedri", in quanto roccaforte di Hezbollah, la realtà sul campo racconta una storia di attacchi continui, ordini di evacuazione e messaggi contrastanti tra le diplomazie e i vertici militari. Si parla di 300 tra morti e feriti: lo riporta la Croce Rossa. L'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)

Beirut sotto assedio: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i suoi raid (così il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Libano, Beirut sotto assedio: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...