A Beirut si sono verificati nuovi attacchi che hanno causato almeno 80 morti e oltre 200 feriti. Le operazioni militari continuano nonostante i tentativi di negoziato tra le parti coinvolte, mentre il Libano rimane escluso dai cessate il fuoco recentemente annunciati. La situazione resta tesa e incerta, nel mezzo di un contesto internazionale che cerca di gestire un fragile equilibrio tra le varie fazioni coinvolte.

Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. Sebbene la tregua di due settimane, mediata con il contributo decisivo di Islamabad, dovrebbe teoricamente includere anche il "Paese dei Cedri", in quanto roccaforte di Hezbollah, la realtà sul campo racconta una storia di attacchi continui, ordini di evacuazione e messaggi contrastanti tra le diplomazie e i vertici militari. Si parla di 300 tra morti e feriti: lo riporta la Croce Rossa. L'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)

Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Beirut sotto assedio: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i suoi raid (così il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

Argomenti più discussi: Libano, un'intera famiglia uccisa da un attacco israeliano nella domenica di Pasqua; Almeno sette morti a Beirut sotto le bombe israeliane; Israele colpisce il petrolio iraniano, Teheran risponde su navi e paesi del Golfo. Ma i mercati sperano in una tregua; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto.

Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua) - facebook.com facebook

Esatto Ministro. E la follia peggiore è che tutto ciò avviene per mere ragioni ideologiche. Perché Israele non ha dispute territoriali con l'Iran e l'ebraismo ha una tradizione secolare di stretti rapporti con la cultura persiana. Purtroppo dal 1979 siamo invece costr x.com