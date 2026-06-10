Libano droni israeliani colpiscono un' auto a Sidone | le fiamme e le vittime
Un'auto a Sidone, nel sud del Libano, è stata colpita da droni israeliani, causando la morte di due persone a bordo. L’incidente ha provocato un incendio che ha interessato anche altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno spento le fiamme e recuperato i corpi. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’attacco.
Un attacco di droni israeliani ha colpito un’auto a Sidone, nel sud del Libano, uccidendo due persone che si trovavano a bordo e causando un incendio che ha coinvolto altre vetture. Sul posto si è accalcato un capannello di curiosi, oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Martedì sono trascorsi 100 giorni dall’inizio del conflitto tra Israele e Libano, mentre i raid israeliani nel Paese si intensificano: martedì è stata anche la prima volta che l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione dell’intera città di Tiro, comprese le zone cristiane che fino a quel momento erano considerate più scure. Le violenze continuano nonostante il fragile accordo di cessate il fuoco raggiunto il 3 giugno a seguito dei negoziati a Washington D. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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War News: Iran Missile Strikes Israel's Petah Tikva; Drone Factory Hit, Residential Areas Spared
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