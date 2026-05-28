Giovedì un drone israeliano ha lanciato un attacco contro un condominio nella città portuale di Sidone, in Libano. L'edificio colpito ospitava diverse famiglie sfollate. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali vittime o danni materiali. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato o smentito l'operazione. La zona è stata isolata e le autorità locali stanno conducendo verifiche sul campo.

Giovedì un drone israeliano ha colpito un condominio nella città portuale di Sidone, in Libano, dove vivevano alcune famiglie sfollate. L’intensificarsi degli attacchi segue l’annuncio del primo ministro Benjamin Netanyahu di un’espansione dei raid dell’esercito di Tel Aviv, apparentemente scatenata dall’uso da parte di Hezbollah di droni esplosivi in fibra ottica che hanno colpito le truppe israeliane in Libano e raggiunto alcune città di confine nel nord di Israele. L’esercito israeliano ha nel frattempo dichiarato che un suo soldato è stato ucciso in un attacco con droni di Hezbollah, mentre altri due riservisti sono rimasti feriti. Secondo il ministero della Salute libanese, dall’inizio della guerra almeno 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, droni israeliani su Sidone: colpito un condominio

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Thirteen Lebanese security forces killed in Israeli strike laid to rest

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