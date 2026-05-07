libano i raid israeliani colpiscono il sud e bekaa

Nel sud e nella regione del Bekaa in Libano sono stati condotti raid da parte delle forze israeliane. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere ottimista riguardo a un possibile accordo con l’Iran, anticipando che potrebbe arrivare prima del viaggio in Cina previsto per i giorni 14 e 15 maggio.

Il presidente americano Donald Trump tocca le vette del suo ottimismo e annuncia un possibile accordo con l’Iran prima del viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Ma da Teheran frenano e, soprattutto, non si fidano. Anche perché il numero uno della Casa Bianca continua a mandare messaggi ondivaghi. Al New York Post ha detto che è troppo presto per prepararsi alla firma, smentendo le indiscrezioni filtrate dal Pakistan su una pace vicina. Alla Pbs ha spiegato che l’intesa dovrebbe includere il trasferimento a Washington dell’uranio arricchito iraniano: "clausola inaccettabile" per Teheran. Infine, su Truth, ha consegnato l’ennesimo ultimatum: l’Iran accetti la proposta o i bombardamenti riprenderanno "a un livello e con un’intensità molto maggiori di prima".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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