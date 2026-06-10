Libano attacco di Israele nel Sud | il momento dell' esplosione

Notizia in breve

Un'esplosione ha scosso il villaggio di Houmin nel sud del Libano, sollevando una grande nube di fumo. Israele ha condotto un attacco nella regione, colpendo con forza l’area. Sono stati uditi diversi boati e si sono visti i segni di un intervento militare. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni. L’area rimane sotto stretta osservazione.