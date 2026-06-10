Libano attacco di Israele nel Sud | il momento dell' esplosione
Un'esplosione ha scosso il villaggio di Houmin nel sud del Libano, sollevando una grande nube di fumo. Israele ha condotto un attacco nella regione, colpendo con forza l’area. Sono stati uditi diversi boati e si sono visti i segni di un intervento militare. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni. L’area rimane sotto stretta osservazione.
Un colpo e poi una nube di fumo sul villaggio di Houmin in Libano: Israele continua a colpire il sud del Paese. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato mercoledì di aver sferrato una serie di attacchi, prendendo di mira infrastrutture di Hezbollah. Nel frattempo, l’Iran continua a ribadire che il Libano deve essere incluso in qualsiasi ipotesi di accordo. Lo Stato ebraico, in tutta risposta, sta intensificando gli attacchi nel Paese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Libano, raid israeliano distrugge il ponte Qasmiya: il momento dell'esplosione - RTL 102.5
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