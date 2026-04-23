Un attacco di Israele nel sud del Libano ha coinvolto un edificio colpito con un'azione definita “quadruple tap”. Durante l'operazione, le forze israeliane hanno colpito anche le ambulanze che si erano avvicinate sul luogo, effettuando tre ulteriori attacchi. L'episodio ha causato vittime e danni tra le strutture e i soccorritori presenti nell'area. La notizia si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Secondo le testimonianze raccolte da vari media stranieri, mercoledì 15 aprile l’esercito israeliano ha compiuto un attacco nella città di Mayfadoun, nel sud del Libano, e poi ha colpito i soccorritori e le ambulanze arrivate sul posto per tre volte consecutive. Quattro medici sono stati uccisi e altri sei sono stati feriti. Gli attacchi double tap sono crimini di guerra: il diritto internazionale vieta di colpire i civili, i feriti e, in circostanze di combattimento, le persone che non sono più in grado di combattere. In un video girato da uno dei soccorritori intervenuti sul posto con una telecamera fissata al petto, si vedono due suoi compagni che caricano due persone ferite su un’ambulanza.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un attacco “quadruple tap” di Israele nel sud del Libano

Lebanon's medics say they are being targeted in 'double-tap' strikes by Israel

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