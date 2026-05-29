Venerdì un bombardamento israeliano ha colpito il villaggio di Ain Quana nel sud del Libano, danneggiando diverse abitazioni. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio e non si segnalano vittime o feriti. L’esercito israeliano ha lanciato i raid senza preavviso. La zona colpita si trova vicino al confine con Israele. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni dell’attacco.

Venerdì l’esercito israeliano ha bombardato il villaggio di Ain Quana, nel sud del Libano, colpendo diverse case. Poco più di un’ora prima i militari avevano emesso un ordine di evacuazione. Negli ultimi giorni gli attacchi aerei e l’offensiva terrestre si sono intensificati nel sud del Libano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di sconfiggere il gruppo militante Hezbollah. L’ultima ondata di violenza arriva proprio mentre i funzionari militari del Libano e di Israele si preparano a incontrarsi venerdì al Pentagono per i primi colloqui militari diretti tra i due paesi da decenni. Questo articolo Libano, raid... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, raid israeliano nel sud del Paese: il momento dell'attacco

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Libano, avanza l'offensiva israeliana nel sud del Paese: 4 vittime in un raid aereo dell'Idf

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