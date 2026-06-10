Il governo ha approvato un piano da 100 milioni di euro per formare i docenti sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole, che vanno dalle elementari ai licei. Il finanziamento sarà destinato a corsi di aggiornamento e formazione specifica per insegnanti, con l’obiettivo di integrare l’IA nel percorso didattico. La misura mira a preparare il personale scolastico alle nuove tecnologie, senza ancora dettagliare come verranno implementate le applicazioni pratiche in classe.

Il governo accelera sull’intelligenza artificiale. Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei decreti attuativi l’esecutivo compie un passo decisivo nell’attuazione del Regolamento europeo sull’IA e della legge 132 del 2025: definendo una disciplina per l’applicazione delle normative a livello nazionale e individuando una governance nel coordinamento tra Agenzia nazionale per cybersicurezza e l’Agenzia per l’Italia Digitale. “L’Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia”, sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. I decreti attuativi – che andranno... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - L’IA entra nelle scuole dalle elementari ai licei: 100 milioni per formare i docenti. Come cambierà la scuola

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Multi SubThe Scholars Mocked Me… Until I Defeated Them With High School Knowledge.

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