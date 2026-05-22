Intelligenza artificiale a scuola quasi 100 milioni alle scuole italiane | ecco cosa cambierà davvero nelle classi

L’intelligenza artificiale sta per essere introdotta nelle scuole italiane grazie a un investimento di circa 100 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Questi fondi verranno destinati a due progetti specifici, con l’obiettivo di integrare nuove tecnologie nelle aule e migliorare le modalità di insegnamento. La strategia prevede l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti di intelligenza artificiale, con l’intento di aggiornare le metodologie didattiche e favorire l’utilizzo di tecnologie avanzate nel percorso scolastico.

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L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nella scuola italiana con quasi 100 milioni di euro di fondi PNRR destinati a 2.100 istituti scolastici tra scuole statali e paritarie non commerciali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto direttoriale n. 34 del 19 maggio 2026 che assegna le risorse per creare percorsi di formazione dedicati all’uso dell’IA nella didattica e nella gestione scolastica. Il piano vale complessivamente 99.961.489,60 euro e rappresenta uno dei passaggi più concreti della trasformazione digitale prevista dal PNRR nel mondo dell’istruzione. Non si tratta soltanto di acquistare strumenti tecnologici o software, ma di creare veri e propri “snodi formativi” dedicati all’intelligenza artificiale, con corsi e percorsi di aggiornamento rivolti al personale scolastico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Intelligenza artificiale a scuola, quasi 100 milioni alle scuole italiane: ecco cosa cambierà davvero nelle classi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perché raggiungere i 100.000 € è la CHIAVE che cambierà TUTTA la tua VITA Sullo stesso argomento Record di alunni stranieri nelle classi italiane: ecco com’è cambiata la scuola in 5 anniIn cinque anni gli alunni stranieri raggiungono il record, superando quota 911 mila, mentre calano drasticamente gli studenti italiani L'articolo . Scuole, intelligenza artificiale: al via il piano da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l’avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per... Pubblicato il decreto n. 34 del 19 maggio 2026, relativo all’assegnazione delle risorse previste nell’ambito del PNRR per la realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola. x.com Intelligenza artificiale a scuola, quasi 100 milioni alle scuole italiane: ecco cosa cambierà davvero nelle classiIl Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che assegna quasi 100 milioni di euro a 2.100 scuole italiane per portare l’intelligenza artificiale nella formazione scolastica. Dai corsi per do ... panorama.it Intelligenza artificiale a scuola, ecco le 2.100 istituzioni scolastiche finanziate. Pubblicato il decretoPubblicato il decreto n. 34 del 19 maggio 2026, relativo all’assegnazione delle risorse previste nell’ambito del PNRR per la realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artific ... orizzontescuola.it È la prima volta che uso zbrush per scuola, feedback apprezzato! reddit