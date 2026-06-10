Li vendono come prodotti senza fumo ma per l’Antitrust è pubblicità ingannevole | arriva la multa milionaria per Philip Morris

L’Antitrust ha multato con sette milioni di euro Philip Morris Italia, accusata di pubblicità ingannevole. La sanzione riguarda la promozione di prodotti presentati come “senza fumo”, che l’autorità ha ritenuto fuorviante. La multa si basa su una pratica commerciale considerata scorretta, in quanto l’azienda pubblicizzava tali prodotti senza evidenziare adeguatamente eventuali rischi o caratteristiche che differiscono da quelli tradizionali.

Sette milioni di euro. È l’importo della sanzione comminata dall’Antitrust a Philip Morris Italia, azienda attiva nel settore del tabacco lavorato, per « pratica commerciale scorretta ». L’Autorità, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruireprogettareaccelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori, anche minori, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Open.online

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