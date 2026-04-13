Ferragni il giudice | Pubblicità ingannevole ma niente processo

Un giudice ha dichiarato che la pubblicità riguarda una campagna considerata ingannevole, ma ha deciso di non avviare un processo nei confronti dell’influencer coinvolta e di altri due imputati. Sono state escluse le aggravanti legate alla minorata difesa, portando al loro proscioglimento. La decisione è stata comunicata in una sentenza recentissima.

Sono escluse le aggravanti della minorata difesa: proscioglimento per l’influencer e altri due imputati. “Follower non assimilabili a seguaci di una setta” Il giudice di Milano, Ilio Mannucci Pacini ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata in relazione alle campagne commerciali delpandoro “Pink Christmas”e delle uova di Pasqua solidali, pur riconoscendo la “sussistenza di una pubblicità ingannevole”. Nelle motivazioni, depositate oggi, il magistrato richiama anche le valutazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che avevano già delineato la natura decettiva dei messaggi promozionali diffusi via web. La decisione, tuttavia, non entra nel merito della responsabilità penale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ferragni, il giudice: “Pubblicità ingannevole, ma niente processo” Caso Ferragni, le motivazioni della sentenza: "Pubblicità ingannevole ma non va processata"Chiara Ferragni e gli altri "imputati" del Pandorogate "non sono stati assolti in questo processo", le "condotte a loro addebitate non sono rimaste... Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate: “Pubblicità ingannevole, ma follower non hanno cieca fiducia”Chiara Ferragni prosciolta nel Pandoro Gate: riconosciuta la "pubblicità ingannevole", ma esclusa l'aggravante relativa alla minorata difesa dei...