Li vendono come prodotti senza fumo ma per l’Antitrust è pubblicità ingannevole | arriva la multa milionaria per Philip Morris che annuncia il ricorso

L’Antitrust ha multato con sette milioni di euro Philip Morris Italia per pubblicità ingannevole, ritenendo che le affermazioni sui prodotti senza fumo siano fuorvianti. L’azienda aveva pubblicizzato i suoi prodotti come privi di fumo, ma l’autorità ha giudicato questa comunicazione come pratica commerciale scorretta. Philip Morris ha annunciato che presenterà ricorso contro la sanzione.

Sette milioni di euro. È l’importo della sanzione comminata dall’Antitrust a Philip Morris Italia, azienda attiva nel settore del tabacco lavorato, per « pratica commerciale scorretta ». L’Autorità, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruireprogettareaccelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori, anche minori, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Li vendono come «prodotti senza fumo», ma per l’Antitrust è pubblicità ingannevole: arriva la multa milionaria per Philip MorrisL’Antitrust ha multato con sette milioni di euro Philip Morris Italia, accusata di pubblicità ingannevole.

Philip Morris, multa da 7 milioni per i prodotti senza fumo dall’Antitrust: “Pratica commerciale scorretta”L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con 7 milioni di euro Philip Morris Italia.

Li vendono come prodotti senza fumo, ma per l’Antitrust è pubblicità ingannevole: arriva la multa milionaria per Philip MorrisL’Autorità ha ritenuto che le espressioni senza fumo, prodotti senza fumo e costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo, utilizzati per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabac ... msn.com

Prodotti senza fumo: la campagna di Philip Morris sotto la lenteLa campagna di Philip Morris finisce sotto la lente dell'AGCM per possibili pratiche commerciali scorrette e messaggi poco trasparenti. I risultati di una recente ricerca fanno ben sperare in un ... punto-informatico.it