L' Europa nel mirino di Teheran | ecco la guerra-ombra degli ayatollah

Negli ultimi dieci anni, l'Europa è stata il principale interlocutore occidentale per l'Iran, anche durante le tensioni sul programma nucleare. Nonostante le crisi ricorrenti, le autorità europee hanno continuato a mantenere i canali diplomatici aperti con Teheran, preferendo il dialogo all’isolamento.

Per oltre un decennio l'Europa ha rappresentato per l'Iran il principale interlocutore occidentale. Nonostante le tensioni cicliche sul programma nucleare, Bruxelles ha cercato di mantenere aperti i canali diplomatici, convinta che il dialogo fosse preferibile all'isolamento. Oggi, però, quello stesso continente rischia di trasformarsi nel teatro di una diversa forma di confronto: non una guerra convenzionale, ma una campagna fatta di intimidazioni, operazioni coperte e azioni difficili da attribuire. L'allarme arriva da un numero crescente di governi europei, ma anche da analisti e osservatori internazionali. In un editoriale del Washington... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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PUTIN GUIDES IRANIAN MISSILES AT THE US! Israel destroyed the ayatollahs' main bunker.

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