Caldo tempeste di sabbia isolamento nel deserto | ecco The Rock la cruciale base militare in Kuwait nel mirino di Teheran

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La base militare Ali Al Salem, nota come ‘The Rock’, situata in Kuwait, è stata colpita da attacchi provenienti da Teheran. La struttura, considerata una delle più strategiche nella regione del Golfo, si trova nel deserto, dove le condizioni climatiche includono caldo, tempeste di sabbia e isolamento. L’attacco ha coinvolto le installazioni aeree della base, senza riportare al momento dettagli sulle conseguenze.

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Roma, 30 maggio 2026 – La base aerea Ali Al Salem, spesso abbreviata in Asab  dai militari, soprannominata ‘The Rock’, è una delle installazioni militari più importanti del Kuwait e dell'intera regione del Golfo. Si trova nel deserto kuwaitiano, a circa 60 km dal confine con l'Iraq, e ospita sia la forza aerea kuwaitiana sia contingenti statunitensi e di altri paesi della coalizione internazionale. È cruciale per le operazioni nell’area. Il soprannome ‘The Rock’ nasce da una caratteristica geografica piuttosto insolita per l'area: la base sorge su un leggero rilievo roccioso che emerge dalla pianura desertica circostante. In una regione quasi completamente piatta, questa elevazione è abbastanza evidente da essere diventata il simbolo della base. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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