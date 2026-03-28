La guerra in Iran ha portato alla luce una rete di navi e attività non ufficiali che operano nel settore marittimo, definita come

La “flotta ombra” sta capitalizzando sul caos generato dallo scoppio del conflitto in Iran e rischia, in un day after che al momento tarda a intravedersi, di uscirne rafforzata come non mai. La guerra in corso in Medio Oriente sta infatti permettendo alle centinaia navi della shadow fleet che trasportano petrolio e gas dei Paesi canaglia (principalmente Russia, Iran e Venezuela) di aggirare le sanzioni che i Paesi occidentali hanno predisposto e rafforzato nei loro confronti proprio poco prima del 28 febbraio. Una conseguenza inaspettata della nuova tempesta nel Golfo che, riferisce il Financial Times in una lunga inchiesta, sarebbe frutto dell’allentamento delle restrizioni decretato dagli Stati Uniti e dalla dipendenza crescente globale dal “petrolio fantasma”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra in Iran "libera" la flotta ombra: il trucco di Mosca e Teheran per aggirare l'Occidente

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