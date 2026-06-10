Ci siamo sempre considerati profondamente superiori. Tale superiorità è stata la nostra bussola di grandiose imprese e scoperte storiche, talvolta macchiate da atti infimi dell’espressione umana, altre dall’hybris che ha contraddistinto gli uomini politici e la loro guida. La condizione occidentale, in questo senso, è stata, oggi soprattutto, una mela del peccato da espiare. Sicché, all’approssimarsi di nuove idee e scritti, dall’Illuminismo in poi, abbiamo affiancato a quell’orgoglio un’autocolpevolizzazione che si è ben presto trasformata nell’erbaccia di cui ci vergognamo. La mela è stata colta dai salotti intellettuali per traslarsi poi... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’Europa accoglie indiscriminatamente, il Golfo nel mentre seleziona chi entra: la lezione scomoda dei Paesi musulmani sull’immigrazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il monito di Panetta: "Il Pil italiano ha meno slancio, rischi dal conflitto nel Golfo". Sull'Europa: "Mostri più rapidità e unità"Il governatore della Banca d’Italia ha osservato che il Pil italiano mostra meno slancio e ha segnalato rischi legati al conflitto nel Golfo.

Perché l’85% dei musulmani sceglie la sinistra? I segreti del voto confessionale in EuropaNegli ultimi anni si osserva un aumento del voto di preferenza tra i musulmani europei verso i partiti di sinistra.