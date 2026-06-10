L’Europa accoglie indiscriminatamente il Golfo nel mentre seleziona chi entra | la lezione scomoda dei Paesi musulmani sull’immigrazione
L’Europa apre le porte a tutti gli immigrati senza restrizioni, mentre il Golfo seleziona chi entra, trattando gli stranieri principalmente come lavoratori temporanei. Arabia Saudita, Emirati e Qatar accolgono milioni di persone, ma non riconoscono il diritto alla protezione o all’integrazione come rifugiati. Questi Paesi del Medio Oriente preferiscono controllare attentamente gli ingressi, evitando di offrire loro percorsi di lungo termine o benefici sociali. La differenza tra le politiche evidenzia un approccio più selettivo rispetto alle modalità europee.
Ci siamo sempre considerati profondamente superiori. Tale superiorità è stata la nostra bussola di grandiose imprese e scoperte storiche, talvolta macchiate da atti infimi dell’espressione umana, altre dall’hybris che ha contraddistinto gli uomini politici e la loro guida. La condizione occidentale, in questo senso, è stata, oggi soprattutto, una mela del peccato da espiare. Sicché, all’approssimarsi di nuove idee e scritti, dall’Illuminismo in poi, abbiamo affiancato a quell’orgoglio un’autocolpevolizzazione che si è ben presto trasformata nell’erbaccia di cui ci vergognamo. La mela è stata colta dai salotti intellettuali per traslarsi poi... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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