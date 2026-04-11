Negli ultimi anni si osserva un aumento del voto di preferenza tra i musulmani europei verso i partiti di sinistra. Secondo alcune analisi, circa l’85% di questa comunità opta per candidature di orientamento progressista. Questo fenomeno si inserisce in un quadro di mutamenti nelle affiliazioni politiche e nelle identità religiose, mentre alcuni commentatori hanno definito questa alleanza tra movimenti progressisti e islam come una delle più significative in ambito politico e sociale in Europa.

La sinistra ha un nuovo elettore e Maometto ne è il profeta. In un Occidente che frammenta le sue identità storiche, si sta consolidando quella che l’ex premier britannico Tony Blair, dalle colonne del Sunday Times, ha definito un’ «empia alleanza» tra il progressismo e l’islam. Non siamo di fronte alla commistione tra fede musulmana e socialismo che definì i regimi di Gamal Abdel Nasser o Houari Boumédiène, tentativi novecenteschi di laicizzare gli Stati arabi attraverso il dirigismo statale. Il processo odierno segue una traiettoria inversa: non è l’islam a contaminarsi con il socialismo, ma è il socialismo che, in crisi di consensi, si aggrappa disperatamente all’islam.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché l’85% dei musulmani sceglie la sinistra? I segreti del voto confessionale in Europa

La mossa della sinistra per il No al referendum: è partita la caccia al voto di oltre un milione di musulmaniC’è un’arma segreta (ma non tanta) che la sinistra sta cercando di utilizzare per fare vincere il No al referendum del 22 e 23 marzo prossimi sulla...

Leggi anche: Referendum, la pm Imparato fa impazzire la sinistra: "Perché voto chiaramente sì"