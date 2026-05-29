Il governatore della Banca d’Italia ha osservato che il Pil italiano mostra meno slancio e ha segnalato rischi legati al conflitto nel Golfo. Ha inoltre chiesto alle banche di mantenere prudenza nella concessione dei prestiti, considerando le incertezze e l’aumento possibile dei tassi. Panetta ha anche sottolineato la necessità che l’Europa agisca con più rapidità e unità.

Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha invitato le banche "alla prudenza" nella concessione dei prestiti visto il contesto di incertezza e difficoltà derivante dalla guerra e dal possibile aumento dei tassi ma ammonisce ad evitare "una restrizione indiscriminata del credito". Nelle sue considerazioni finali, il governatore ha chiesto poi che le garanzie pubbliche sui finanziamenti, nate con il Covid, siano ricondotte alla "loro funzione propria". Servono solo a "correggere i fallimenti di mercato, riservando il sostegno pubblico alle aziende meritevoli con reali difficoltà di accesso ai finanziamenti". Panetta, senza citare il caso di Banca Progetto, ha auspicato quindi che "il beneficio sia effettivamente trasferito ai prenditori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il monito di Panetta: "Il Pil italiano ha meno slancio, rischi dal conflitto nel Golfo". Sull'Europa: "Mostri più rapidità e unità"

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