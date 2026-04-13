Durante il primo weekend del Coachella, l'attenzione si è concentrata su Hailey Bieber, che ha attirato gli sguardi grazie al suo look di bellezza. La modella ha sfoggiato un trucco e un'acconciatura che hanno catturato i commenti dei presenti e dei fotografi. La partecipazione alla manifestazione ha visto anche la presenza di Justin Bieber, ma è stata la compagna a ricevere più attenzione per il suo stile.

Il primo weekend del Coachella è ormai stato ribattezzato Bieberchella: Justin Bieber e Hailey Bieber sono stati gli indiscussi protagonisti del festival, il primo salendo sul palco per esibirsi sulle note dei suoi più grandi successi, la seconda in quanto musa dell’artista e imprenditrice di successo grazie al suo marchio Rhode. Hailey Bieber regina del Coachella. Hailey Bieber ha infatti approfittato dell’occasione per presentare il suo pop-up store nel Rhode World e i nuovi pimple patch firmati proprio con il marito. Come sempre quando si tratta di lei, il suo look e il suo stile sono stati passati al setaccio, osservati, ammirati e presto imitati.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Hailey Bieber regina del Coachella: il suo beauty look conquista

Hailey Bieber col mini dress in pizzo e raso al Coachella lancia il trend. Ma a chi sta bene quel vestito? Spoiler: a tutteAl Coachella 2026, i social media hanno un’unica, indiscussa protagonista: Hailey Bieber.

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