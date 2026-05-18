Dopo aver recentemente conseguito la laurea, la figlia di un'attrice famosa figura come protagonista della nuova campagna pubblicitaria della linea Chloé à la Plage. Tra le giovani modelle più richieste dell’estate 2026 si trova anche una modella nota per il suo legame con un cantante pop, protagonista di una campagna di moda per Mango. La stagione estiva del 2026 si svolge tra spiagge e strade assolate, lasciando spazio alle nuove tendenze del settore.

L ’infinito dibattito sulle nepo baby cede il passo al racconto visivo delle nuove tendenze moda. La stagione Summer 2026 sboccia tra le onde e l’asfalto rovente. Spaziando tra la poesia onirica di Apple Martin che indossa la nuova collezione estiva di Chloé e l’energia metropolitana di Hailey Bieber vestita in Mango a LA. Apple Martin con lo stesso abito di mamma Gwyneth, “vecchio” di 30 anni X Dove il DNA si fa immagine, l’eredità si trasforma in un diario ricco di foto d’autore che sa di sale, sole e libertà. È un dialogo tra generazioni che si sintonizzano sulla stessa frequenza. Un’alchimia che trasforma ogni scatto in un inno alle good vibes e alla leggerezza delle vacanze più sognate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fresca di graduation, la figlia di Gwyneth Paltrow è la star della campagna Chloé à la Plage. Ma tra le nepo babies più richieste dell'estate 2026, c'è anche Hailey Bieber per Mango

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