Il pensiero di Pinuccio Tatarella arriva in Albania, dove giovedì 11 giugno il volume La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta, dedicato al percorso tracciato dal “ministro dell’Armonia”, sarà presentato presso la Sala “Çesk Zadeja” dell’ Università delle Arti di Tirana, un luogo simbolico per il dialogo culturale e accademico nei Balcani. Il pensiero di Pinuccio Tatarella arriva in Albania. Il volume, che ha la prefazione di Giorgia Meloni, rappresenta una riflessione ampia e strutturata sull’evoluzione della destra italiana contemporanea e sul contributo che lo stesso Tatarella ha offerto alla sua modernizzazione. La sua presentazione a Tirana rappresenta un momento significativo di confronto tra la cultura politica italiana e quella albanese in un contesto di crescente cooperazione tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’eredità politica di Pinuccio Tatarella arriva in Albania: a Tirana un convegno con Sali Berisha

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