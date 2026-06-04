Albania la rivoluzione dei fenicotteri contro il resort di Jared Kushner | scontri a Tirana rissa nel match con Israele – I video

A Tirana sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta contro un resort legato a Jared Kushner. Durante l’evento, si sono verificati anche momenti di tensione in occasione di una partita di calcio tra Albania e Israele, con risse tra tifosi. La protesta si è concentrata sulla presenza del resort in una riserva di fenicotteri. Non ci sono stati segnalati feriti gravi o arresti.

Cosa c’entrano Donald Trump, una riserva di fenicotteri e una partita di calcio tra Albania e Israele? Parecchio, per quanto strano possa suonare. Nel Paese guidato da Edi Rama da cinque giorni migliaia di manifestanti scendono in piazza e si scontrano con la polizia in quella che qualcuno ha ribattezzato “ rivoluzione dei fenicotteri “. In realtà il movimento di protesta è nato per opporsi a un singolo progetto, l’investimento immobiliare con cui Jared Kushner, genero di Trump, s’è messo in testa di costruire un resort di lusso tra l’isola di Saseno e l’area costiera di NartaZvernec. La prima è un’isola disabitata sul lato orientale del Canale di Otranto contesa nei secoli da italiani, greci e inglesi soprattutto come avamposto militare. 🔗 Leggi su Open.online

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