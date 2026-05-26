All’alba, tra Italia e Albania, è stata eseguita un’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete criminale coinvolta nell’omicidio di Diviesti. Sono state emesse quattordici misure cautelari nei confronti di un gruppo con base a Tirana. L’operazione è stata condotta congiuntamente dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e da una Procura speciale. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle indagini.

Un’operazione congiunta tra la Direzione distrettuale antimafia di Bari e la Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, ha permesso di risolvere il caso dell’omicidio di Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso il 25 aprile 2025 e ritrovato cadavere quattro giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese, e anche di assicurare alla giustizia un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia all’Albania. Nel blitz quattordici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Dda di Bari, con anche il sostegno di Eurojust. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Blitz all’alba tra Italia e Albania: smantellata la rete dietro l’omicidio di Diviesti. Quattordici le misure cautelari emesse nei confronti di un gruppo criminale con sede a Tirana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'omicidio Diviesti, metodo mafioso e riciclaggio: 14 misure cautelari tra Puglia e AlbaniaQuattordici persone sono state colpite da misure cautelari nelle regioni Puglia e Albania.

Svolta sull'omicidio Diviesti: maxi blitz antimafia tra la BAT e l'Albania, 14 arresti all'albaAll'alba sono stati eseguiti 14 arresti in un'operazione antimafia tra la provincia di Barletta-Andria-Trani, il centro Italia e l'Albania.

Temi più discussi: Droga dal Belgio e armi: maxi blitz all'alba, 19 arresti. Coinvolto anche un dipendente del Miur; Blitz all'alba contro un gruppo criminale, arresti in Veneto e Toscana; Maxi blitz all’alba tra Ostia e Fiumicino: in campo elicotteri e reparti speciali; Blitz all'alba tra Lecce e il nord Salento: decine di arresti, smantellata organizzazione dedita allo spaccio.

21 maggio 2026, Italia BLITZ DEI CARABINIERI CONTRO GRUPPO CRIMINALE SINTI Questa mattina all’alba i Carabinieri di #Vicenza e #Pisa hanno eseguito un’importante operazione tra #Veneto e #Toscana: arresti e perquisizioni contro una banda accu x.com

Maxi blitz antimafia nel Nord Salento: oltre 30 arresti tra Squinzano e comuni viciniIl Nord Salento si è svegliato all’alba tra il rumore degli elicotteri e le sirene dei Carabinieri. Da Squinzano ai comuni vicini della provincia di Lecce è scattata una vasta operazione antimafia coo ... brindisisera.it

Mafia, maxi-blitz dei Carabinieri nel Nord Salento: 30 arrestiMaxi blitz antimafia nel Nord Salento dalle prime ore di questa mattina, dove è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando ... msn.com

B-17 Fortresses del 91° Gruppo Bombardieri in avvicinamento all'impianto di assemblaggio Dornier a Meulan, Francia, all'alba, 13 agosto 1943. reddit