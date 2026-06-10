Leggere annotare creare | così Kindle cambia il concetto di taccuino digitale

Da panorama.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amazon ha lanciato in Italia la famiglia Kindle Scribe, un dispositivo che combina le funzionalità di un e-reader con strumenti per scrivere a mano, evidenziare e annotare. Il Kindle Scribe permette di leggere, prendere appunti e riflettere senza le distrazioni di un tablet tradizionale. Il device si rivolge a chi cerca un taccuino digitale semplice da usare, con funzionalità di scrittura e annotazione integrate. La produzione di Kindle Scribe si inserisce nella strategia di Amazon di offrire strumenti per la produttività rilassata.

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Scrivere a mano libera, evidenziare, riflettere: ma senza le distrazioni di un tablet. Amazon evolve la sua visione di produttività rilassata portando in Italia la nuova famiglia Kindle Scribe. La vera stella del debutto è il Kindle Scribe Colorsoft, che per la prima volta veste di colore schizzi e annotazioni. Insieme a lui, i rinnovati modelli standard (con e senza illuminazione frontale) si presentano più sottili, veloci e reattivi, promettendo un comfort di lettura e scrittura mai provato prima. La nuova gamma offre tutte le funzionalità che hanno reso Kindle Scribe così apprezzato: taccuino e Kindle in un unico dispositivo, con accesso immediato a milioni di titoli tramite il Kindle Store. 🔗 Leggi su Panorama.it

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