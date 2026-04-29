Kindle Colorsoft | arriva la Dark Mode per leggere senza abbagliamento

Amazon ha attivato la modalità scura sui dispositivi Kindle Colorsoft e Colorsoft Scribe. Questa funzione permette di leggere con uno sfondo scuro, riducendo l’abbagliamento e migliorando il comfort visivo. La modalità è ora disponibile tramite aggiornamento software sui dispositivi compatibili. Gli utenti possono attivarla attraverso le impostazioni del dispositivo, senza bisogno di scaricare applicazioni esterne. La funzione è stata annunciata ufficialmente dall’azienda.

? Cosa sapere Amazon abilita la modalità scura per i dispositivi Kindle Colorsoft e Colorsoft Scribe.. L'aggiornamento risolve il problema dell'abbagliamento nei menu e nei documenti AZW3.. Amazon abilita oggi la modalità scura per i dispositivi Kindle Colorsoft, risolvendo un limite tecnico che penalizzava i lettori notturni con schermi a colori. La decisione di Amazon di introdurre il dark mode sui modelli Colorsoft e Colorsoft Scribe arriva dopo una serie di critiche legate all’uso del dispositivo in condizioni di scarsa luminosità. Fino ad ora, chi utilizzava questi e-reader durante la notte si trovava davanti a menu e schermate iniziali eccessivamente luminose, creando un forte contrasto con l’ambiente circostante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kindle Colorsoft: arriva la Dark Mode per leggere senza abbagliamento Notizie correlate Leggi anche: Kindle scribe aggiornamento segna un divario crescente con colorsoft Kindle basta un solo dispositivo per leggere ovunqueLa gestione degli e-reader in casa può suscitare curiosità: molte persone si chiedono se sia pratico possedere più di un Kindle oppure basti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kindle Colorsoft: finalmente Amazon sblocca la modalità scura; Kindle Colorsoft e Scribe Colorsoft, arriva la dark mode; Amazon Kindle Colorsoft e Scribe, arriva la modalità scura; Kindle Colorsoft riceve finalmente la modalità scura: cosa cambia per lettura e note. Kindle Colorsoft e Scribe Colorsoft, arriva la dark modeAmazon aggiunge la dark mode ai Kindle Colorsoft e Scribe Colorsoft con toggle per sezione: libreria scura e notebook chiaro. msn.com Kindle Colorsoft: arriva la versione da 16GB a 269€: ecco tutto sul nuovo e-reader a colori di AmazonAmazon sorprende ancora una volta gli appassionati di lettura digitale: dopo un anno da record per la linea Kindle, arriva anche in Italia il nuovo Kindle Colorsoft da 16GB, e-reader pensato per ... hwupgrade.it Kindle Colorsoft: finalmente Amazon sblocca la modalità scura x.com Vendo Kindle Paperwhite 16gb (senza pubblicità) per inutilizzo con custodia annessa e caricatore. - facebook.com facebook