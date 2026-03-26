la primavera 2026 porta un make up audace e luminoso dove colori vivaci e texture leggere ridefiniscono il concetto di bellezza

La primavera 2026 introduce una tendenza nel trucco caratterizzata da tonalità intense e luminose, con l'uso di colori vivaci e texture leggere. Questi elementi si combinano per creare un look che mette in risalto l'espressività e la naturalezza della pelle. La scelta di prodotti e stili riflette una preferenza per un trucco che si presenta audace, ma allo stesso tempo leggero e facile da indossare.

La primavera 2026 porta con sé un make up audace e luminoso, dove colori vivaci e texture leggere ridefiniscono il concetto di bellezza, valorizzando espressività personale e pelle naturale. Gli occhi si tingono di sfumature acquerellate, dai lilla eterei agli azzurri delicati e ai rosa pastello, creando sguardi romantici e sognanti, perfettamente in linea con la tendenza che domina passerelle e social. Gli eyeliner grafici si reinventano con linee asimmetriche e dettagli metallici, mentre le ciglia si accentuano senza eccessi, per uno sguardo naturale ma sofisticato. Il blush rimane protagonista, applicato generosamente per durare tutto il giorno. 🔗 Leggi su Amica.it

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