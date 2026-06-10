Lega Zaia | Io vicesegretario? No a odg vediamo se ci sarà modifica statuto

Notizia in breve

Zaia ha dichiarato che al momento non ci sono proposte ufficiali per la modifica dello statuto riguardante la nomina a vicesegretario. Ha spiegato che si stanno aspettando eventuali sviluppi e che, al momento, non ci sono decisioni prese. Sottolinea che bisogna attendere eventuali cambiamenti prima di parlare di modifiche o di eventuali candidature. La discussione rimane aperta, ma nessuna proposta concreta è stata avanzata finora.