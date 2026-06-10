Lega Zaia | Io vicesegretario? No a odg vediamo se ci sarà modifica statuto
Zaia ha dichiarato che al momento non ci sono proposte ufficiali per la modifica dello statuto riguardante la nomina a vicesegretario. Ha spiegato che si stanno aspettando eventuali sviluppi e che, al momento, non ci sono decisioni prese. Sottolinea che bisogna attendere eventuali cambiamenti prima di parlare di modifiche o di eventuali candidature. La discussione rimane aperta, ma nessuna proposta concreta è stata avanzata finora.
Home > Politica > “Adesso sentiamo, cerchiamo di capire se c’è la modifica” dello statuto, “vediamo cosa succede, al momento non c’è nulla sotto al sole. Le due Leghe? Non lo so, adesso vado su e cerchiamo di capire”. Così Luca Zaia arrivando a Montecitorio per partecipare al Consiglio federale della Lega. “Fare il vicesegretario? Non è all’ordine del giorno“, aggiunge. Poi, a chi chiede se preferisce il modello tedesco, “il modello bavarese”, risponde. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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