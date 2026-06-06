Lega Zaia punta al vicesegretario | ecco le sue condizioni

Zaia ha posto condizioni prima di accettare la candidatura a vicesegretario. Non sono state specificate le garanzie richieste. Dopo l’accordo, cambierà la gestione delle liste elettorali, anche se i dettagli su questa modifica non sono stati resi noti. La discussione riguarda principalmente le modalità di nomina e l’organizzazione interna del partito.

Quali garanzie esige Zaia per accettare la carica di vicesegretario?. Come cambierà la gestione delle liste elettorali dopo l'accordo?. Perché il controllo centralizzato di Salvini rischia di causare defezioni?. Cosa deciderà il consiglio federale del 10 giugno per il partito?.? In Breve Richiesta Congresso programmatico per ridefinire linee guida e gestione liste elettorali.. Prossimo consiglio federale fissato per il 10 giugno per nuova rotta politica.. Primarie per sindaco di Milano con Romeo in posizione di pole.. Necessità di arginare fuga di parlamentari e amministratori per stabilizzare consensi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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