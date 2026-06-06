Lega Zaia punta al vicesegretario | ecco le sue condizioni

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Zaia ha posto condizioni prima di accettare la candidatura a vicesegretario. Non sono state specificate le garanzie richieste. Dopo l’accordo, cambierà la gestione delle liste elettorali, anche se i dettagli su questa modifica non sono stati resi noti. La discussione riguarda principalmente le modalità di nomina e l’organizzazione interna del partito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quali garanzie esige Zaia per accettare la carica di vicesegretario?. Come cambierà la gestione delle liste elettorali dopo l'accordo?. Perché il controllo centralizzato di Salvini rischia di causare defezioni?. Cosa deciderà il consiglio federale del 10 giugno per il partito?.? In Breve Richiesta Congresso programmatico per ridefinire linee guida e gestione liste elettorali.. Prossimo consiglio federale fissato per il 10 giugno per nuova rotta politica.. Primarie per sindaco di Milano con Romeo in posizione di pole.. Necessità di arginare fuga di parlamentari e amministratori per stabilizzare consensi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

lega zaia punta al vicesegretario ecco le sue condizioni
© Ameve.eu - Lega, Zaia punta al vicesegretario: ecco le sue condizioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lega, Zaia verso il ruolo di vicesegretario e Durigon di coordinatore per il Sud, il 10 giugno il Consiglio federaleIl Consiglio federale della Lega si riunirà il 10 giugno per discutere le nomine di Zaia come vicesegretario e Durigon come coordinatore per il Sud.

Lega, Salvini punta su Treviso e Zaia per ricucire il NordSalvini ha scelto di concentrare gli sforzi in provincia di Treviso e nel territorio amministrato dal governatore Zaia, con l’obiettivo di rafforzare...

Temi più discussi: Salvini punta su Zaia per rilanciare la Lega e fermare così la crescita di Vannacci; Salvini lavora a rilancio Lega e punta su Zaia; Lega in ritiro a Treviso, questa volta Zaia ci sarà; Zaia vuole il congresso della Lega (di A. Raimo).

lega zaia punta alSalvini gioca la carta Zaia. È pronto il ruolo da vicesegretario della LegaMatteo Salvini gioca la carta Luca Zaia. Per l’ex governatore è pronto un ruolo apicale che con ogni probabilità sarà quello di vicesegretario. Il giorno da segnare sul calendario è mercoledì prossimo ... msn.com

lega zaia punta alSalvini pressa Zaia: congresso non elettivo per eleggerlo speaker LegaIl piano è una coabitazione mai vista nel Carroccio: l'attuale segretario mantiene macchina, incarichi e gruppi; l'ex governatore va in tv, parla al nord e prova a far invecchiare l’offerta politica d ... ilfoglio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web