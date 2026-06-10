Il segretario della Lega ha dichiarato che il partito è unito e non si divide in due. Dopo il Consiglio federale, Zaia ha affermato che non ci sono due “Leghe” distinte, ma una sola entità. Fonti interne riferiscono che Salvini ha monitorato attentamente la situazione, senza indicare progetti di separazione o scissione. La posizione ufficiale respinge qualsiasi ipotesi di frattura interna, sottolineando l’unità del partito.

Fonti interne fanno sapere che il segretario Matteo Salvini ha seguito con attenzione tutti gli interventi del Consiglio federale, durato circa tre ore alla Camera: “È determinato a rafforzare sempre di più la Lega, valorizzando il grande impegno degli amministratori all’interno del partito”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lega, Zaia frena su divisione del partito dopo il Consiglio federale: “Non esistono 2 ‘Leghe’, siamo una cosa sola”

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