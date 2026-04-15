Leao-Milan crisi aperta ma se va via niente Lewandowski | ecco il vero motivo

Rafael Leao, attaccante portoghese nato nel 1999, potrebbe lasciare il Milan durante il prossimo mercato estivo. Le trattative riguardanti il suo trasferimento si stanno svolgendo a cifre inferiori rispetto alla clausola risolutiva prevista nel suo contratto. La possibile partenza del giocatore ha riacceso le discussioni sulla crisi attuale del club, mentre si fa strada l’ipotesi che, in caso di addio di Leao, non ci siano alternative come l’acquisto di un altro grande attaccante.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, come nelle più classiche storie d'amore, dopo sette anni si è aperta la crisi tra il Milan e Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, non è mai stato così distante dal Milan e sembrano davvero lontani i tempi in cui - giocando da fenomeno - decideva lo Scudetto 2022 oppure quando, con Theo Hernández, formava una coppia devastante sulla fascia sinistra dei rossoneri. Il rapporto tra il Milan e Leao si è incrinato perché il giocatore è rimasto ferito dai fischi dei suoi tifosi, che gli sono piovuti addosso nel momento della sostituzione in occasione dell'ultima partita interna contro l'Udinese e perché anche il club sembra averne abbastanza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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