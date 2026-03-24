Hojlund parla del Napoli | Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio Sembrava che tutto fosse finito ma io non ho mai mollato

Rasmus Hojlund ha espresso gratitudine nei confronti del Napoli, affermando di aver ritrovato la gioia di giocare a calcio grazie al club. Il giocatore ha sottolineato come, dopo un periodo difficile al Manchester United, nel Napoli abbia ritrovato serenità e fiducia, non nascondendo che in passato aveva pensato di essere arrivato al termine di un percorso.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere.Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Morto Gino Paoli, ci lascia uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. Il ricordo del Genoa Nuovo stadio Cagliari, giornata chiave in Consiglio comunale: attese decisioni importanti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hojlund parla del Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito ma io non ho mai mollato» Articoli correlati Hojlund: “A Napoli ho ritrovato la voglia di giocare al calcio”Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato alla tv di stato danese alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in maglia azzurra. Hojlund racconta la sua rinascita: “Napoli? Ho ritrovato la gioia di giocare”Arrivato a Napoli negli ultimi giorni di mercato, Rasmus Hojlund è diventato il giocatore più prolifico della stagione azzurra. Contenuti utili per approfondire Hojlund parla Temi più discussi: Hojlund si racconta: A Napoli ho ritrovato la gioia; Hojlund faro del Napoli: riscatto sicuro dal Manchester United, sarà anche la punta del futuro; Il Napoli ribalta il Lecce nella ripresa: Hojlund e Politano regalano i tre punti dopo un avvio choc; Napoli, riscatto Hojlund certo: 44 milioni allo United. Pagina 0 | Hojlund ringrazia Conte: Sembrava tutto finito, poi a Napoli…Il danese parla dal ritiro della nazionale e ricorda ancche il passato al Manchester United: Ora sono cambiato ... corrieredellosport.it Hojlund ringrazia Conte: Sembrava tutto finito, poi a Napoli…Il danese parla dal ritiro della nazionale e ricorda ancche il passato al Manchester United: Ora sono cambiato ... corrieredellosport.it Yerry Mina le prova tutte per fermare Hojlund #CagliariNapoli Ne abbiamo parlato durante “Il sabato al 90º” con Alberto Rimedio, @barbarapedrotti @fulviocollovati Domenico Marocchino, Max Saccani e @valeriocassetta - facebook.com facebook