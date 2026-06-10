le passerelle della p e 2026 decretano il ritorno del bijoux come protagonista assoluto dello styling

Notizia in breve

Durante le sfilate della collezione primavera-estate 2026, i gioielli sono stati al centro dell’attenzione, confermando il loro ruolo principale negli outfit. Le creazioni di bijoux sono state protagoniste assolute, con pezzi vistosi e dettagli elaborati che hanno catturato l’occhio. La tendenza mette in evidenza un ritorno deciso degli accessori di lusso, capaci di arricchire e completare i look presentati in passerella.