Le passerelle della P E 2026 decretano il ritorno del bijoux come protagonista assoluto dello styling
Durante le sfilate della collezione primavera-estate 2026, i gioielli sono stati al centro dell’attenzione, confermando il loro ruolo principale negli outfit. Le creazioni di bijoux sono state protagoniste assolute, con pezzi vistosi e dettagli elaborati che hanno catturato l’occhio. La tendenza mette in evidenza un ritorno deciso degli accessori di lusso, capaci di arricchire e completare i look presentati in passerella.
Le passerelle della PE 2026 decretano il ritorno del bijoux come protagonista assoluto dello styling. Non più semplice dettaglio a corredo dell’outfit, ma elemento capace di definire l’intera immagine, attraverso volumi importanti, lavorazioni scenografiche e un forte impatto visivo. Tra le tendenze più evidenti spiccano i maxi orecchini floreali, avvistati da Chanel e Chloé, che trasformano il motivo botanico in una dichiarazione di stile. Le collane si fanno altrettanto audaci: Balmain punta su versioni multifilo dal carattere deciso, mentre Céline interpreta il trend chunky con creazioni scultoree e contemporanee. L’estetica opulenta trova espressione negli orecchini barocchi di Saint Laurent, ricchi di dettagli e suggestioni rétro, mentre Fendi propone maxi bangle dalle dimensioni oversize che catturano immediatamente lo sguardo. 🔗 Leggi su Amica.it
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