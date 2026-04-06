La gonna di jeans si conferma protagonista indiscussa della P E 26 reinterpretata dalle passerelle attraverso volumi lunghezze e styling

La gonna di jeans si conferma un elemento centrale nelle collezioni della stagione primavera estate 2026, con diverse variazioni di volumi, lunghezze e styling presentate sulle passerelle. La tendenza si distingue per le reinterpretazioni creative, che spaziano da modelli più aderenti a versioni più ampie, con dettagli e abbinamenti differenti rispetto alle stagioni precedenti. Le sfilate hanno mostrato una varietà di modi per indossarla, mantenendo la sua presenza come capospalla versatile.

La gonna di jeans si conferma protagonista indiscussa della PE 2026, reinterpretata dalle passerelle attraverso volumi, lunghezze e styling inediti. Dal mini al midi, dal destrutturato al total denim, il capo attraversa codici stilistici diversi, oscillando tra rigore sartoriale, gioco di layering e approccio pop, confermandosi estremamente versatile. La gonna di jeans in versione ultra chic sulla passerella PE 2026 di Khaite. Dior propone micro gonne abbinate a camicie romantiche, top strutturati, dove il dettaglio sartoriale definisce silhouette femminili e contemporanee. Fiorucci punta su un mood pop e nostalgico: le gonne midi si combinano a T-shirt e accessori giocosi, creando look leggeri e immediati. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La gonna di jeans si conferma protagonista indiscussa della P/E 26, reinterpretata dalle passerelle attraverso volumi, lunghezze e styling. Leggi anche: Da Fendi a Max Mara, da Roberto Cavalli a Boss: la figlia di Bianca Balti è la protagonista indiscussa delle passerelle milanesi L’ombretto grigio si conferma protagonista delle passerelle internazionali, reinterpretato in chiave contemporanea da diversi stilisti.L’ombretto grigio si conferma protagonista delle passerelle internazionali, reinterpretato in chiave contemporanea da diversi stilisti. Temi più discussi: Midi o corta? I best look di primavera per indossare con stile la gonna di jeans; Gonna lunga jeans: 5 modelli da indossare questa primavera; Quali scarpe indossare con la gonna? 5 combo da provare questa primavera; A 68 Barbara D'Urso ci insegna come indossare la giacca di jeans dall'ufficio al tempo libero. Gonna lunga jeans: 5 modelli da indossare questa primaveraScopri 5 modelli di gonna lunga jeans da indossare in primavera: versatili, trendy e facili da abbinare per creare look casual o più curati. stile.it Come abbinare la gonna di jeans in inverno?Come abbinare la gonna di jeans in inverno? Ce lo dicono le tendenze moda più cool dallo street style di questa stagione. Giacche di pelle, stivaletti, maxi blazer in velluto morbidissimo e felpe ... donnamoderna.com Giacca e gonna sottoveste: come indossare la combo accidental chic della mezza stagione https://vogueitalia.visitlink.me/wyhKY2 facebook Sono a prendere un po’ di sole in piazza e sulla gonna mi cade un petalo rosa un po’ a forma di cuore. Non c’è immagine migliore che possa rappresentare il mio #buon8marzo a tutte #donne x.com