Il dettaglio bijoux che fa styling
Negli ultimi mesi i gioielli da indossare sulle dita stanno vivendo un momento di crescente popolarità. Dopo aver popolato il pollice e l'anulare, ora sono gli anelli da mignolo a entrare in scena come accessori di tendenza. Questi dettagli bijoux si inseriscono facilmente in diversi stili, offrendo un tocco di personalità e stile immediato. La scelta di indossarli sta diventando sempre più comune tra chi cerca di arricchire il proprio outfit con dettagli minimal ma distintivi.
S tile a portata di mano. O meglio, di dita: dopo le fasce da indice e le fedine da anulare, ora è il momento degli anelli da mignolo. Contenuti nelle dimensioni ma in grado di catalizzare l’attenzione, questi bijoux dal sapore vintage impreziosiscono i look del 2026. Anelli di fidanzamento delle star: i più belli di sempre, da Kate Middleton a Beyoncé X Leggi anche › I nuovi anelli di fidanzamento per farsi dire: sì lo voglio! In passato simbolo di appartenenza e di potere, oggi questo piccolo accessorio riflette l’identità di chi lo indossa. In oro o in argento, con un’iniziale incisa a mo’ di sigillo oppure una pietra dal significato speciale, è un gioiello mini, ma di grande carattere.🔗 Leggi su Iodonna.it
Il dettaglio che fa la differenza: Splendi con i gioielli PandaHall!
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DI BENEDETTO DORIANA (@DORYBIJOUX) / Posts / X x.com
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I Bijoux di Simonetta. La bigiotteria di lusso si veste di colori sorprendenti e forme audaciAutentiche opere d’arte da indossare che, in una brillante sinfonia di colori, si sviluppano in una accattivante mescolanza di volumetrie, sinuose ed aggraziate. Parola d’ordine: equilibrio. tgcom24.mediaset.it