Il dettaglio bijoux che fa styling

Negli ultimi mesi i gioielli da indossare sulle dita stanno vivendo un momento di crescente popolarità. Dopo aver popolato il pollice e l'anulare, ora sono gli anelli da mignolo a entrare in scena come accessori di tendenza. Questi dettagli bijoux si inseriscono facilmente in diversi stili, offrendo un tocco di personalità e stile immediato. La scelta di indossarli sta diventando sempre più comune tra chi cerca di arricchire il proprio outfit con dettagli minimal ma distintivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui