Le occasioni a costo zero | il talento dalla Juve Stabia e il terzino dal Frosinone

Da anteprima24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mercato degli svincolati, ci sono opportunità a costo zero. La Juve Stabia ha tesserato un giovane talento, mentre un terzino proveniente dal Frosinone è stato aggiunto alla rosa senza costi di trasferimento. In attesa di avanzare nelle trattative, le squadre stanno valutando queste occasioni per rafforzare la rosa senza investimenti immediati.

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Tempo di lettura: 2 minuti Consigli per gli acquisti e, in attesa di sedersi al tavolo per cominciare a trattare, c’è un altro mercato da sondare ed è quello degli svincolati. La classica sagra delle occasioni da cogliere, giocatori che a breve saranno liberi di potersi accasare senza sborsare il costo del cartellino. A zero, più occasione di così non c’è. E qualche profilo sul quale farci almeno un pensierino c’è eccome. In cima alla lista non può non esserci Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001, 38 presenze stagionali con la maglia della Juve Stabia. Tanta sostanza, tanta qualità e l’attenzione di qualche formazione importante che già si è accesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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