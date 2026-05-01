Il Frosinone ad un passo dal sogno | Juve Stabia battuta 1-0 Le pagelle

Il Frosinone ha vinto 1-0 in trasferta contro la Juve Stabia, ottenendo una vittoria importante in chiave promozione. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite, che ora si trova a un punto dalla promozione diretta. Le pagelle del match sono state pubblicate e il risultato ha portato il Frosinone vicino al raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Il Frosinone conquista una vittoria pesantissima sul campo della Juve Stabia ed è ad un passo, ad un solo punto, dalla promozione diretta. Al “Menti” finisce 1-0 grazie al gol di Bracaglia al 73’, decisivo di testa sugli sviluppi di un corner. Una gara sofferta per la squadra di Alvini.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Pronostico Juve Stabia-Frosinone: alimentano il sognoJuve Stabia-Frosinone è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e... Leggi anche: Juve Stabia-Frosinone, le probabili formazioni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Frosinone, una vittoria per sognare la Serie A fino alla fine; Pronostico Juve Stabia-Frosinone analisi, quote e consigli; Juve Stabia-Frosinone, le probabili formazioni; Frosinone, ha preso il via l’operazione Juve Stabia. Juve Stabia battuta ma in festa: il Frosinone passa al Menti, Vespe ai playoff tra rimpianti e orgoglioSconfitta di misura per la Juve Stabia contro il Frosinone, ma arriva comunque la qualificazione ai playoff contro il Modena in una gara ricca di occasioni e recriminazioni ... ilgazzettinovesuviano.com Diretta | Juve Stabia Frosinone (risultato finale 0-1): Bracaglia! Ora è -1 dalla A (Serie B, 1 maggio 2026)Diretta Juve Stabia Frosinone streaming video tv: vespe molto vicine ai playoff, ciociari alla rincorsa di Venezia e Monza per la promozione. ilsussidiario.net Per chi non ha mai smesso di crederci. , , ! #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps x.com Un occhio a Castellammare e uno a Mantova. Il #Frosinone batte la Juve Stabia con un gol del ciociaro Bracaglia e non solo esulta ma supera il Monza, complice la sconfitta al Martelli! È una giornata che ha un sapore speciale! - facebook.com facebook